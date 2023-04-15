У Німеччині знайшли бомбу часів Другої світової війни: подробиці

У Німеччині в місті Дрезден у суботу, 15 квітня, знайшли американську авіабомбу часів Другої світової війни. Внаслідок інциденту евакуювали 15 тисяч людей.

Про це пише німецьке видання BILD.

Зазначається, що під час будівельних робіт у районі Фрідріхштадт у столиці Саксонії виявили 250-кілограмову американську авіабомбу часів Другої світової війни.

На місце уже прибули спеціалісти, які підтвердили, що бомба може вибухнути у будь-який момент. Поліція міста оточила район та наказала місцевим жителям наказали залишити будинки.

Як передає видання, бомбу виявили неподалік залізничних колій, що ведуть з Дрездена на південний захід, у бік міста Фрайталь. У результаті на цій гілкі повністю призупинено рух поїздів, а також скасовано низку місцевих та міжміських рейсів, у тому числі до Лейпцигу та Берліна.

Пізніше стало відомо, що сьогодні близько 14:00 співробітники вибухотехнічної служби знешкодили бомбу. Жителям району дозволили повертатися у свої будинки.

Додамо, що у Німеччині у суботу, 15 квітня, завершують виробляти енергію останні три атомні електростанції, що означає кінець "ери" атомної енергетики у ФРН, яка тривала 62 роки.

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