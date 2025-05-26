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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1111
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У Німеччині спростували заяву Мерца про зняття обмежень на удари по РФ: уряд не погоджував нових рішень

Клінгбайль наголосив, що наразі немає нової угоди, яка б виходила за межі того, що зробив попередній уряд.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Німеччини

Прапор Німеччини. / © pixabay.com

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що обмеження щодо дальності використання західної зброї, переданої Україні, більше не діють. Водночас віце-канцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики й зазначив, що нових домовленостей немає.

Про це повідомляє NTV.

Під час виступу на форумі WDR Europaforum 2025 у Берліні Мерц сказав:

“Більше не існує жодних обмежень щодо дальності для зброї, яка була поставлена в Україну — ні британцями, ні французами, ні нами, ні американцями”.

Однак Клінгбайль під час пресконференції наголосив: “Немає нової угоди, яка б виходила за межі того, що зробив попередній уряд”.

Заява Мерца викликала критику не лише з боку Москви, а й серед представників СДПН і лівих політичних сил у Німеччині. При цьому залишається неясним, чи мав канцлер на увазі фактичну зміну політики, чи лише коментував вже відомі факти застосування західної зброї по території РФ.

Нагадаємо, США, Німеччина, Британія і Франція зняли обмеження на далекобійне озброєння для України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1111
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