У Німеччині заявили про плани купити для України Patriot на п’ять мільярдів

Patriot. / © соцмережі

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Уряд ФРН під керівництвом Фрідріха Мерца планує придбати для України ракети Patriot на суму близько п’яти мільярдів євро.

Про це заявила голова німецької партії “Альтернатива для Німеччини” Аліса Вайдель в інтерв’ю Tagesschau.

При цьому Вайдель не уточнила, чи йдеться лише про закупівлю ракет, чи вказана сума також включає пускові установки та інше обладнання.

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Німецька влада раніше не оприлюднювала точних фінансових оцінок щодо підтримки ППО України в рамках ініціативи зі спільного фінансування поставок американської зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 14 липня президент США Дональд Трамп заявив про укладену угоду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте: країни-члени Альянсу купуватимуть американську зброю, зокрема системи Patriot, аби передати їх Україні. За словами Трампа, Київ отримає 17 таких комплексів.

Втім, Держдепартамент США поки не розголошує повний список держав, які погодились брати участь у цій ініціативі. Водночас, за інформацією Politico, Франція, Італія та Чехія вже дали зрозуміти, що не планують долучатися до програми.