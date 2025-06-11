У Німеччині заявили, що мають докази підготовки Росії до війни з НАТО

Війська РФ / © Associated Press

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Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль попередив, що Росія планує перевірити дієвість статті 5 Північноатлантичного альянсу та має плани агресії проти Заходу.

Про це він заявив у подкасті для німецького видання Table Briefings, передає The Times.

За словами Каля, у Кремлі більше не довіряють ефективності системи колективної безпеки НАТО. Зокрема, йдеться про статтю 5, яка гарантує спільну відповідь на напад на будь-яку з країн-членів Альянсу.

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«Ми абсолютно впевнені й маємо розвідувальні докази, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну — лише один етап на її шляху на Захід», — наголосив очільник BND.

Водночас він уточнив, що це не обов’язково означає швидке масштабне вторгнення з танками. Натомість йдеться про поступову дестабілізацію, гібридні загрози та перевірку меж рішучості Заходу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше також заявляв, що країна має бути «готовою до війни» до кінця десятиліття. За оцінками експертів, ймовірна загроза може виникнути у період від п’яти до восьми років.

Данська військова розвідка в лютневому звіті повідомляла, що Росія потенційно зможе перекинути значні сили до кордонів інших європейських країн протягом шести місяців після завершення війни в Україні.

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Бруно Каль застеріг, що мета Москви — «відтіснити НАТО до кордонів 1990-х років», «виштовхати США з Європи» і «розширити вплив за будь-яку ціну».

«Ми повинні придушити це на самому початку», — наголосив він.

Попри напруження, Каль заявив, що співпраця зі США залишається стабільною.

«Американці дуже серйозно ставляться до статті 5, але водночас справедливо вимагають, щоб Європа більше інвестувала у власну безпеку», — зазначив він.

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Тим часом заступник голови Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV) Сінан Селім повідомив про посилення російської диверсійної активності в Європі.

За його словами, Росія все частіше вдається до кібератак та використання так званих «агентів нижчого рівня», які підкладають вибухові пристрої у посилки. Це вже спричинило серію пожеж у логістичних об’єктах на території ЄС.

У річному звіті BfV наголошується, що російська агресія проти України стала каталізатором для масштабних операцій проти західної інфраструктури, зокрема у сфері кібербезпеки та шпигунства.

Раніше повідомлялося, що РФ може вдатися до збройних провокацій або дипломатичних демаршів поблизу Сувальського коридору, що сполучає Білорусь із Калінінградською областю (колишнім Кенігсбергом).

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Ми раніше інформували, що Росія не потребує повного відновлення збройних сил, щоб становити реальну загрозу країнам НАТО.