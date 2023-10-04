У низці областей лунає повітряна тривога – ракетна небезпека (мапа)

Не ігноруйте сигнал про небезпеку.
В Україні вранці 4 жовтня повітряна тривога оголошена у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсоонській, Запорізькій, Одеській, Донецькій, Луганській областях та у Криму.
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській областях.
Нагадаємо, Росія вивела в Азовське море на бойове чергування один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до восьми ракет.
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