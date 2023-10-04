Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У низці областей лунає повітряна тривога – ракетна небезпека (мапа)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1046
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У низці областей лунає повітряна тривога – ракетна небезпека (мапа)

Сирени пролунали в деяких областях України

Не ігноруйте сигнал про небезпеку.

В Україні вранці 4 жовтня повітряна тривога оголошена у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсоонській, Запорізькій, Одеській, Донецькій, Луганській областях та у Криму.  

Повітряна тривога 4 жовтня / ©
Повітряна тривога 4 жовтня

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській областях.

Нагадаємо, Росія вивела в Азовське море на бойове чергування один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до восьми ракет.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1046
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація