У низці областей лунає повітряна тривога – ракетна небезпека (мапа)

Не ігноруйте сигнал про небезпеку.

В Україні вранці 4 жовтня повітряна тривога оголошена у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсоонській, Запорізькій, Одеській, Донецькій, Луганській областях та у Криму.

Повітряна тривога 4 жовтня

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку у Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській областях.

Нагадаємо, Росія вивела в Азовське море на бойове чергування один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до восьми ракет.

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