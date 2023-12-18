У низці областей оголошена повітряна тривога: яка небезпека

У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для тих областей, де лунає тривога.

Станом на 14:00 18 грудня у низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить мапа тривог.

За даними мапи, тривога охопила південні та східні області. Зокрема, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку регіони.

У Повітряних силах попереджають про загроза застосування ворогом авіаційних засобів ураження.

"Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 17 грудня окупанти знову запустили по Україні безпілотники "Шахед".

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