У низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза застосування "балістики"

Тривога охопила майже пів України.
Станом на 14:55 у низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про свідчить інтерактивна мапа тривога.
Тривога охопила майже пів України: східні, південні та частково центральні і північні області.
У Повітряних силах попередили, що Росія може застосувати балістичне озброєння.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - закликали у ПС України.
Ракетна атака на Кривий Ріг
Станом на 13:50 кількість потерпілих внаслідок ранкового ракетного удару Росії по Кривому Розі зросла до 53 поранених, зокрема трьох дітей. Троє поранених перебувають у тяжкому стані. Загиблих - чотири людини. Такі дані навів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
В МВС повідомили, що окупанти вдарили по місту ракетами. Сталися влучання в навчальний заклад і будинок.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети! Кривий Ріг! Херсон! Загиблі! Руйнування!
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