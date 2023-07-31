У низці областей оголошена повітряна тривога: є загроза застосування "балістики"

Станом на 14:55 у низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про свідчить інтерактивна мапа тривога.

Тривога охопила майже пів України: східні, південні та частково центральні і північні області.

У Повітряних силах попередили, що Росія може застосувати балістичне озброєння.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - закликали у ПС України.

Де зараз оголошена повітряна тривога 31 липня. ФОТО: скрин

Ракетна атака на Кривий Ріг

Станом на 13:50 кількість потерпілих внаслідок ранкового ракетного удару Росії по Кривому Розі зросла до 53 поранених, зокрема трьох дітей. Троє поранених перебувають у тяжкому стані. Загиблих - чотири людини. Такі дані навів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

В МВС повідомили, що окупанти вдарили по місту ракетами. Сталися влучання в навчальний заклад і будинок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети! Кривий Ріг! Херсон! Загиблі! Руйнування!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.