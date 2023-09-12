У низці областей оголошена повітряна тривога: загроза балістики

Пройдіть до укриттів до закінчення повітряної тривоги!

Вранці вівторка, 12 вересня, у низці областей України оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.

Відповідно до мапи, тривога охопила південні та часткові центральні регіони.

У Повітряних силах назвали причину тривоги - загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - сказано у повідомленні, опублікованому о 09:07.

Повітряна тривога 12 вересня

Пройдіть до укриттів до закінчення повітряної тривоги!

Нагадаємо, РФ розгорнула майже пів сотні "Іскандерів". У Повітряних силах відповіли, чи впораються сили ППО.

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