Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У низці областей оголошена повітряна тривога: загроза балістики

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2174
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У низці областей оголошена повітряна тривога: загроза балістики

Повітряна тривога в Україні

Пройдіть до укриттів до закінчення повітряної тривоги!

Вранці вівторка, 12 вересня, у низці областей України оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інтерактивна мапа тривог. 

Відповідно до мапи, тривога охопила південні та часткові центральні регіони.

У Повітряних силах назвали причину тривоги - загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!  Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!  Прямуйте в укриття", - сказано у повідомленні, опублікованому о 09:07.

Повітряна тривога 12 вересня / ©
Повітряна тривога 12 вересня

Пройдіть до укриттів до закінчення повітряної тривоги!

Нагадаємо, РФ розгорнула майже пів сотні "Іскандерів". У Повітряних силах відповіли, чи впораються сили ППО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2174
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація