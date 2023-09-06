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У низці областей оголошена повітряна тривога: загроза удару балістикою

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У низці областей оголошена повітряна тривога: загроза удару балістикою

Повітряна тривога в Україні

У Повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Станом на 10:25 6 вересня у деяких областях України оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить мапа повітряних тривог. 

Відповідно до інформації, тривога оголошена у південних та східних областях. 

У Повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - сказано у повідомленні.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не ігнорувати сирени повітряної тривоги і пройти в укриття.

"Одещина, повітряну тривогу не ігноруємо!", - написав він.

Де оголошена повітряна тривога 6 вересня. ФОТО: Alerts / ©
Де оголошена повітряна тривога 6 вересня. ФОТО: Alerts

Нагадаємо, уночі проти 6 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами та ударними дронами. 

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Дата публікації
Перегляди
1314
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