У низці областей оголошена повітряна тривога: загроза удару балістикою

У Повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Станом на 10:25 6 вересня у деяких областях України оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

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Відповідно до інформації, тривога оголошена у південних та східних областях.

У Повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - сказано у повідомленні.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не ігнорувати сирени повітряної тривоги і пройти в укриття.

"Одещина, повітряну тривогу не ігноруємо!", - написав він.

Де оголошена повітряна тривога 6 вересня. ФОТО: Alerts

Нагадаємо, уночі проти 6 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами та ударними дронами.

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