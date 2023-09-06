У низці областей оголошена повітряна тривога: загроза удару балістикою

У Повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Станом на 10:25 6 вересня у деяких областях України оголошена повітряна тривога.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Відповідно до інформації, тривога оголошена у південних та східних областях.
У Повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - сказано у повідомленні.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не ігнорувати сирени повітряної тривоги і пройти в укриття.
"Одещина, повітряну тривогу не ігноруємо!", - написав він.
Нагадаємо, уночі проти 6 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами та ударними дронами.
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