У низці областей повітряна тривога: де оголошено ракетну небезпеку

У низці областей України у середу, 11 жовтня, оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із ракетною небезпекою.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Тривога почала поширюватися зі сходу України: ще о 08:36 сирени залунали на Донеччині. Майже через годину "почервоніла" Харківська область - о 09:29.

Станом на 09:46 тривогу також оголошено у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Мапа тривог станом на 09:46 середи, 11 жовтня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі у низці регіонів оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ракетного озброєння.

Читайте також: