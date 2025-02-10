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У низці областей повітряна тривога: де є балістична загроза

У низці областей повітряна тривога: де є балістична загроза

Повітряна тривога 10 лютого

Слід залишатися у безпечних місцях.

У низці областей 10 лютого повітряна тривога. Йдеться про балістичну загрозу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

"Загроза застосування балістичного озброєння для  областей, в яких оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

Станом на 13:52 "почервоніли" такі обалсті:

  • Сумська
  • Харківська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Херсонська
  • Миколаївська
  • Кіровоградська
  • Дніпропетровська
  • Полтавська
  • Черкаська

Як інформують ПСУ:

  • Швидкісна ціль на півдні Харківщини у північно-західному напрямку;
  • Швидкісна ціль на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини;
  • Швидкісна ціль на півдні Харківщини в північно-західному напрямку;
  • Ракета з Харківщини продовжує рух в напрямку Полтавщини.

Новина доповнюється...

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