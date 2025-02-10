У низці областей повітряна тривога: де є балістична загроза

Слід залишатися у безпечних місцях.
У низці областей 10 лютого повітряна тривога. Йдеться про балістичну загрозу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.
Станом на 13:52 "почервоніли" такі обалсті:
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Запорізька
- Херсонська
- Миколаївська
- Кіровоградська
- Дніпропетровська
- Полтавська
- Черкаська
Як інформують ПСУ:
- Швидкісна ціль на півдні Харківщини у північно-західному напрямку;
- Швидкісна ціль на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини;
- Швидкісна ціль на півдні Харківщини в північно-західному напрямку;
- Ракета з Харківщини продовжує рух в напрямку Полтавщини.
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