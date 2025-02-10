У низці областей повітряна тривога: де є балістична загроза

У низці областей 10 лютого повітряна тривога. Йдеться про балістичну загрозу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

Станом на 13:52 "почервоніли" такі обалсті:

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Херсонська

Миколаївська

Кіровоградська

Дніпропетровська

Полтавська

Черкаська

Як інформують ПСУ:

Швидкісна ціль на півдні Харківщини у північно-західному напрямку;

Швидкісна ціль на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини;

Швидкісна ціль на півдні Харківщини в північно-західному напрямку;

Ракета з Харківщини продовжує рух в напрямку Полтавщини.

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