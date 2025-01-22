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У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога: загроза балістики 

У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога: загроза балістики 

Повітряна тривга 22 січня / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

У низці областей України оголошена повітряна тривога. Зокрема, тривога оголошена у Києві, Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. 

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", – наголошують у ПС. 

Нагадаємо, у низці областей зранку 22 січня також вмикали повітряну тривогу

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