У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога: загроза балістики 

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
У низці областей України оголошена повітряна тривога. Зокрема, тривога оголошена у Києві, Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.
У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", – наголошують у ПС.
Нагадаємо, у низці областей зранку 22 січня також вмикали повітряну тривогу.
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