У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога: загроза балістики 

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

У низці областей України оголошена повітряна тривога. Зокрема, тривога оголошена у Києві, Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", – наголошують у ПС.

Нагадаємо, у низці областей зранку 22 січня також вмикали повітряну тривогу.