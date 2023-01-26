У низці регіонів України почали екстрено вимикати світло через загрозу ракетної атаки: деталі

В Україні зранку 26 січня у зв'язку із можливістю ракетної атаки РФ у кількох областях та місті Києві застосовуються екстрені відключення світла.

Про це інформує ДТЕК.

У компанії пояснили, що екстрені відключення світла є вимушеним превентивним кроком, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети пошкодять енергообладнання.

"Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла", - сказано в повідомленні.

Громадян просять стежити за оновленнями, не ігнорувати сигналів повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

Зазначимо, що по всій Україні зранку 26 січня оголошено повітряну тривогу через активність ворога.

Нагадаємо, очільник Одеської ОВА Максим Марченко уранці 26 січня заявив, що Росія готується завдати нового масованого ракетного удару по Україні.

Також про небезпеку попередив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов: "Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті! Ворог здійснив пуск крилатих ракет!".

Як повідомлялося, у ніч проти 26 січня російські військові відновили атаки території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Зокрема, під удар потрапив Київ.

За попередньою інформацією, противник застосував 24 дрони. Усі 24 – знищили українські захисники.

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