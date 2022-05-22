У нього був рак: близький до Путіна режисер розповів, як хвороба змінила кремлівського диктатора

У нього був рак: близький до Путіна режисер розповів, як хвороба змінила кремлівського диктатора

Відомий режисер США Олівер Стоун, який близько знайомий із президентом РФ Володимиром Путіним, підтвердив чутки про його поганий стан здоров'я.

Американський режисер Олівер Стоун, який мав безпрецедентний доступ до кремлівського тирана протягом двох років і раніше зняв пропагандистський фільм про Путіна висловився щодо здоров'я глави Кремля. Режисер запевнив, що Путін нібито вже перехворів на рак.

Про це заявив його "приятель-режисер" Олівер Стоун у подкасті журналіста Лекса Фрідмана, інформує The Sun.

"Пам’ятайте це, пан Путін хворів на рак, і я думаю, що він його подолав. Але він також був ізольований через Covid", - сказав режисер.

Також читайте Путіна накачують таблетками і готують нову операцію - політолог

Близький до диктатора РФ американський режисер пояснив поразку Росії у війні з Україною тим, що Путін через свою тяжку хворобу нібито не зміг об'єктивно оцінити ситуацію. Стоун припустив, що "можливо, Путін втратив зв'язок - контакт - з людьми", оскільки після хвороби під час пандемії він запровадив суворі правила карантину для своїх відвідувачів.

Водночас, Стоун визнав, що не зрозуміло, чи отримав Путін правильні розвідувальні дані щодо України.

"Можна припустити, що він не був добре поінформований про ступінь співпраці, яку могли надати росіяни, які живуть в Україні...Це був би один з факторів, що він не правильно оцінив ситуацію. Можливо також, що його "ізоляція від нормальної діяльності" і скасування зустрічей з людьми віч-на-віч через проблеми зі здоров’ям через Covid, можливо, призвели до помилок", - сказав Стоун.

Утім, режисер зауважив, що не може точно сказати нічого точно, бо востаннє бачив Путіна три роки тому.

Нагадаємо, 69-річний Путін на параді Перемоги був досить безпорадний. Кидалася у вічі хвороблива одутлість обличчя. Крім того, увагу привернула важка хода Путіна. Створювалося відчуття, що він намагається приховати кульгавість, або йому складно пересуватися. Під час самого параду його бачили з теплою ковдрою на колінах.

Читайте також: