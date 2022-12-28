Бункер Путіна виявився бутафорією: експерт розповів, хто і як може ліквідувати диктатора РФ

Бункер диктатора РФ Володимира Путіна, який був збудований ще за радянських часів, має приблизно 300-400 метрів. Натомість США мають озброєння, які можуть знищувати бункерні споруди глибиною до 2 тисяч метрів.

Про це сказав політтехнолог Тарас Загородній в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він нагадав, що пів року тому, коли РФ активно ядерно шантажувала світ, США неформальними каналами попередили, що будь-які спроби удару по НАТО або по інших об’єктах, насамперед на території Альянсу, матимуть наслідки. Загородній вважає, що імовірність удару по Кремлю є не жартом.

"Я думаю, що це не жарт. Попередження, що буде завдано удару безпосередньо по Кремлю і безпосередньо обезголовлений Путін було пів року тому, коли постало питання про ядерний шантаж. Тоді американці неформальними каналами попередили, що будь-які спроби удару по НАТО або по інших об’єктах, насамперед на території НАТО, матимуть наслідки. А це удар був психологічний, тому що Путін сподівався, що він там відсидиться в бункері й що все в нього буде добре, і він цим блефуватиме. А тут вони знайшли його слабку річ — Путін таки не хоче вмирати, і це дало свій ефект”, — висловився Загородній.

Крім того, говорячи про вибухи в тимчасово окупованому Росією Севастополю та військових аеродромах РФ, політтехнолог зауважив, що російська армія виявилася беззахисною в контексті ППО. Як виявилося, її практично немає між Ростовом і Москвою.

На його думку, у разі ядерної війни Росія також зазнає приниження.

Як стало відомо, диктатор РФ Володимир Путін, нібито, пережив п’ять замахів і тепер настільки боїться за своє життя, що оточив себе елітною командою снайперів.

Нагадаємо, після "бавовни" на аеродромі "Енгельс" росіяни перекинули стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 на Далекий Схід. Втім, секретар РНБО Олексій Данілов каже, що навіть там їм це не гарантує безпеки.

Раніше очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін вдається до ядерних погроз переважно тоді, коли він у відчаї та відчуває свої провали.

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