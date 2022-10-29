У Новій Каховці окупанти примусово евакуюють людей з узбережжя Дніпра - Генштаб

Транспортні засоби, що перебували у комунальній власності Херсона, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму.

У Новій Каховці російські окупанти примусово евакуюють людей з узбережжя Дніпра.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 29 жовтня.

"Під приводом проведення підготовки до оборони міста Нова Каховка російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що розташовані на узбережжі річки Дніпро", - зазначили у Генштабі.

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Крім того, зазначається, що транспортні засоби, що перебували у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму.

"Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. Від 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли", - йдеться у зведенні.

За наявною інформацією, у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої території Луганської області значні проблеми з грошовим забезпечення. Бойовики не отримують призначених виплат.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада.

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