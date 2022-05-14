У Новій Каховці окупанти відпустили викрадену українську арбітриню: де її утримували

Російські загарбники у Новій Каховці Херсонської області відпустили рефері Української асоціації футболу (УАФ) Ірину Петрову, яку викрали 9 травня.
Про це 13 травня повідомили в Каховській міській територіальній громаді.
Окупанти утримували 37-річну жінку у відділені поліції. Наразі вона повернулася додому.
Нагадаємо, українку біля під'їзду її будинку забрала група людей в цивільному одязі з георгіївськими стрічками. За словами очевидців, викрадачі були у нетверезому стані.
Зазначимо, що Петрова обслуговує як міжнародні жіночі змагання, так і національні чоловічі. Окрім того, вона працює тренеркою з футболу.
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