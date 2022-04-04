У Новій Каховці окупанти викрали головного редактора місцевого видання, у якому висвітлювали розгони мирних акцій

Наразі його місце перебування невідоме.

У Новій Каховці російські окупанти провели обшук у помешканні відомого місцевого журналіста, головного редактора Нова Каховка Сіті Олександра Гунька, а опісля його викрали.

Про це керівництво Національної спілки журналістів України поінформували місцеві журналісти, повідомляє голова НСЖУ Сергій Томіленко.

За даними НСЖУ, в журналіста росіяни забрали телефони та вилучили інші електронні пристрої.

Новокаховські журналісти також зазначають, що на редакційну пошту видання Нова Каховка Сіті раніше приходив лист із пропозицією співпраці та закликом висвітлювати події "правильно".

Як повідомляє Агенція медійного росту, озброєні військові провели обшук у квартирі Олександра Гунька й забрали його з собою. Наразі його місце перебування невідоме. Також додають, що від моменту окупації міста сайт видання "Нова Каховка Сіті" щоденно оновлювався, висвітлюючи, зокрема, розгони військових РФ мирних мітингів.

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