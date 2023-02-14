У Новій Каховці партизани підірвали автівку з окупантами: є загиблі і поранені

Як наслідок, двоє російських силовиків загинули, ще двоє у важкому стані.
Активісти українського підпілля продовжують спротив російським загарбникам на окупованих територіях нашої держави. У Новій Каховці у повітря висадили автомобіль з чотирма окупантами.
Двоє загарбників загинули на місці, ще двоє дуже скоро можуть вирушити слідом за ліквідованими.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
"Партизани продовжують чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Новій Каховці учасники партизанського руху "Атеш" підірвали автомобіль, в якому перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб. Як наслідок, двоє окупантів загинуло, ще двоє у важкому стані", - йдеться у повідомленні.
Партизани уточнили, що підрив авто з окупантами було здійснено ще 10 лютого. І лише після того, як його виконавці опинилися поза межами досяжності для окупантів, про підрив було повідомлено публічно.
"Наші люди вже у безпеці, тож можемо розповісти. Нова Каховка. 10 лютого о 10:25, Дніпровський проспект, біля відділення поліції було успішно підірвано автомобіль із чотирма злочинцями: двоє військовослужбовців та двоє співробітників спецслужб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від 24 лютого 2022-го до 14 лютого 2023-го ЗСУ знищили 139 080 солдатів російської армії. За добу ліквідовано ще 740 російських військових. Дані уточнюються.
Читайте також: