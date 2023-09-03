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У Новій Каховці підняли український прапор (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Новій Каховці підняли український прапор (фото)

В'їзний знак Нової Каховки. ФОТО: Херсон online

Хто підняв український прапор - партизани чи місцеві жителі - невідомо. 

У тимчасово окупованій Новій Каховці, що розташована на лівому березі Херсонської області, з'явився український прапор.

Фото опублікував спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров у неділю, 3 вересня на своєму телеграм-каналі із посилання на "Оперативний ЗСУ". 

Хто підняв український прапор - партизани чи місцеві жителі - невідомо. 

На фото видно, що синьо-жовтий стяг майорить над однією із будівлею окупованого міста. Судячи зі світлини, на якій видно зелені дерева, це тепла пора року. Тому, ймовірно, що прапор могли підняти не так давно. 

Додамо, що Нова Каховка була окупованою у перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року. 

Українській прапор у Новій Каховці. ФОТО: Погляд Назара/Telegram / ©
Українській прапор у Новій Каховці. ФОТО: Погляд Назара/Telegram

Нагадаємо, партизани "АТЕШ" підірвали в Новій Каховці штаб партії "Единая Россия".

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Дата публікації
Перегляди
1895
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