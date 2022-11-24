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У Новій Каховці пролунали вибухи і спалахнула пожежа (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
3012
Час на прочитання
1 хв
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У Новій Каховці пролунали вибухи і спалахнула пожежа (фото)

Фото з соцмереж

Ймовірно, в російських загарбників "розквітла бавовна".

В тимчасово захопленій Новій Каховці пролунали вибухи з детонацією ввечері 24 листопада і спалахнула пожежа.

Про це повідомили місцеві пабліки.

Окрім того, в частині міста зникла електроенергія.

Водночас у Мережі повідомляється, що звуки вибухів – це наслідки "прильотів" по російських окупантах, проте офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Нова Каховка має стратегічне значення для Росії через подавання води до окупованого Криму. Тому окупанти просто так не залишать місто.

Американські аналітики повідомили, що через східну частину Херсонщини проходять кілька великих наземних комунікацій з іншими контрольованими Росією територіями півдня. Одна з них ­– Т2202 Нова Каховка-Армянськ. ЗСУ вже почали завдавати ударів по окупантах на цих маршрутах.

Зауважимо, що російські загарбники ще в середині листопада почали вивозити з Нової Каховки колаборантів із сім'ями.

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Дата публікації
Перегляди
3012
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