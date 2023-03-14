У Новій Каховці скоїли замах на одного з головних колаборантів — росЗМІ

Окупаційного "заступника начальника ВЦА Нової Каховки" Віталія Гуру намагалися підірвати у його авто.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Замах стався 13 березня. Вибуховий пристрій спрацював поруч із машиною Гури, коли він зупинився біля їдальні "Смачна країна" в Новій Каховці. Як наслідок так званий "заступник голови ВЦА" дістав поранення, і його доправили в лікарню.

Слід зазначити, що це вже другий замах на Гуру. У серпні минулого року російські пропагандистські ЗМІ повідомляли про вбивство Віталія Гури - тоді писали, що чиновника нібито застрелили. Однак через місяць стало відомо, що все це було інсценуванням ФСБ, аби вислідити українських диверсантів.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що так звана влада Олешок та Скадовська "евакуюється" на територію тимчасово окупованого Криму, бо боїться наступу ЗСУ. Для перевезення колаборантів ворог використовує військові вантажні автомобілі, з собою дозволяє брати лише ручний багаж.

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