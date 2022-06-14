У Новій Каховці спалахнула масштабна пожежа та чути вибухи: місцеві показали відео

У Новій Каховці спалахнула масштабна пожежа та чути вибухи: місцеві показали відео

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області 14 червня спалахнула масштабна пожежа.

Також жителі міста чують вибухи. Вони зазначають, що займання могло спалахнути на складі з боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомляють місцеві жителі в телеграм-каналах.

Жителі Нової Каховки повідомляють, що спочатку в місті почалась пожежа. Потім вони почули звуки вибухів. Люди вважають, що це ймовірно детонують російські боєприпаси.

Наразі офіційно невідомо, що стало причиною займання в Новій Каховці.

Нагадаємо, над Львівщиною ППО збила ракету.

Крім того, у Тернопільській області пролунали вибухи. Там також спрацювала ППО.

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