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У Новій Каховці сталася "бавовна" у яхт-клубі, який облюбували окупанти (фото, відео)

У Новій Каховці сталася "бавовна" у яхт-клубі, який облюбували окупанти (фото, відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
581
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У Новій Каховці сталася "бавовна" у яхт-клубі, який облюбували окупанти (фото, відео)

У Новій Каховці пролунали вибухи на території яхт-клубу.

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині пролунали вибухи та здійнялася пожежа у яхт-клубі "Maxmarine", де люблять відпочивати російські загарбники. 

Про бавовну у місті повідомляють у місцевих пабліках. Офіційної інформації про вибухи у місті наразі немає.

Як пише Telegram-канал "Ху**вий Херсон", уражено не лише плавзасоби на території яхт-клубу, які спалахнули після ударів, а й приміщення, де часто збиралися російські окупанти.

"Нова Каховка, Яхт-клуб. Нормально прилетіло до помешкань, де любили посидіти окупанти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, не так давно, у Новій Каховці та в інших тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області пролунали вибухи. У соціальних мережах повідомляли про нібито влучання по позиціях ворога у Новій Каховці та Олешках.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
581
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