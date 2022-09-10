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У Новій Каховці та Енергодарі окупанти відбирають у громадян мобільні телефони для перевірки — Генштаб

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У Новій Каховці та Енергодарі окупанти відбирають у громадян мобільні телефони для перевірки — Генштаб

Фото: Associated Press

Російські загарбники за участі співробітників ФСБ РФ посилили фільтраційні заходи в окупованих містах Запорізької області.

У Новій Каховці російські окупанти за участі співробітників ФСБ РФ масово перевіряють мобільні пристрої, шукаючи громадян, які допомагають Збройним силам України.

Про це в суботу, 10 вересня, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Фільтраційні заходи російські окупанти посилили також у місті Енергодарі Запорізької області.

Окрім того, за інформацією Генштабу, загарбники намагаються вести роботи щодо відновлення руху через міст Каховської ГЕС, ділянка якого перебуває під вогневим контролем ЗСУ. 

Нагадаємо, раніше російські окупанти розстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою. Трагедія сталась у с. Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області. 

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