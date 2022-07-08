У Новій Каховці застрелили поліцейського-зрадника

В тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області 7 липня застрелили українського поліцейського Сергія Томка, який перейшов на бік російських загарбників.

Томко одразу після окупації перейшов на бік росіян і був заступником керівника "поліції" в Новій Каховці.

Про це повідомляється на створеному Силами спецоперацій ЗСУ сайті "Спротив".

Колаборант в умовах окупації займався інформаційними та політичними заходами, тобто пропагандою.

Томка застрелили у його власному авто.

Нагадаємо, окупанти відсторонюють від влади колаборантів на тимчасово захоплених територіях України, а на їхні місця призначають росіян.

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