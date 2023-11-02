У новій ракеті росіян до С-400 знайшли іноземну плату (фото)

Залишки російської ракети були знайдені на Запорізькому напрямку.

Українці знайшли іноземну плату в залишках нової російської ракети 40Н6, яку ворог використовує у комплексах С-400.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Керівник ОП показав фото іноземної плати, знайденої в російській ракеті 40Н6.

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"Іноземна плата нової російської ракети 40Н6, яка використовується в комплексах С-400. Її дальність – 380-400 км", – написав Єрмак.

Він уточнив, що залишки російської ракети були знайдені на Запорізькому напрямку.

Голова ОП повідомив, що українські експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь.

"Ми передаємо дані партнерам, щоб вживати заходів та унеможливлювати постачання цих компонентів у рф. Це постійна робота", – написав Єрмак.

Іноземна плата з російської ракети 40Н6 / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

До слова, раніше видання The Insider повідомило, що виробник російських ракет "Кинжал" отримує комплектувальні з Європи. Цей виробник – корпорація "Конструкторське бюро машинобудування", що входить до холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех".

Також Єрмак раніше інформував, що в кожній російській ракеті "Калібр" є не менше 40 іноземних комплектувальних.

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