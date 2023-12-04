У Новогродівці дістали тіло 8-річної дівчинки з-під завалів будинку після ракетного удару

Окупанти поцілили ракетою С-300 по житловому будинку у Новогродівці на Донеччині.

У Новогродівці, що на Донеччині, з-під завалів триповерхового будинку, в який окупанти влучили ракетою, дістали тіло 8-річної дівчинки. Її батьки, ймовірно, досі перебувають під завалами.

Про це повідомив начальник Новоградівської МВА Олександр Шевченко.

"В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста зранку 4 грудня з-під завалів дістали тіло 8-річної дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами не знайшли", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку.

У Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу. Жалоба триватиме від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня.

Нагадаємо, у ніч проти 30 листопада росіяни вдарили шістьма ракетами С-300 по Покровському району Донеччини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. У Новогродівці під завалами шукають батьків 8-річної дитини – 33-річну жінку та 38-річного чоловіка.

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