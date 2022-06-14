У Новомосковську з'явилась вулиця Бориса Джонсона, тепер містяни хочуть змінити і назву міста

Вулиця імені Бориса Джонсона з’явилась у Новомосковську на Дніпропетровщині.

У місті позбуваються усіх назв, пов’язаних із Росією і вже перейменували десяток площ та провулків, йдеться в ТСН.

Мешканцям Новомосковська нова назва із Борисом Джонсоном до вподоби більше, ніж зі Сігізмундом Леваневським, якою вона була досі. «Зараз настільки негативне відчуття пов’язане з цими старими назвами. Моя донька вона вже пам’ятати старих назв і не буде, а дорослі адаптуються», - каже мешканка Ірина.

Сігізмунд Леваневський був військовим льотчиком та улюбленцем Сталіна. У місті вирішили- вулиця не має носити його ім’я. Провели опитування серед жителів, більшість підтримала перейменування. Рішення ухвалили на останній сесії міськради. Заразом дали нові назви ще десятку вулиць та площ. Тепер Московська зветься Маріупольською, а вулиця Горького- стала Волонтерською.

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«Вулиця Волонтерська таким чином перетинається з вулицею, яку ми назвали ім’ям Бориса Джонсона», - розповідають місцеві.

«Це наша данина тій ролі, яку відіграє Велика Британія в особі прем’єр-міністра щодо допомоги Україні», - каже міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

Вулиця Бориса Джонсона одна з найдовших у Новомосковську, тут здебільшого приватний сектор і нещодавно проклали свіжий асфальт. А невдовзі тут може з'явитись ще й мурал із зображенням британського прем'єр-міністра. «Вже мають макет муралу і шукають благодійників, які профінансують його створення», - кажуть в міськраді.

Загалом думки мешканців вулиці- розділились, хтось не розуміє потреби, а хтось виступає і за перейменування самого міста. Новомосковськом росіяни назвали місто вже за часів російської імперії. Хоча його давні козацькі назви- Самар, а згодом Новоселиця. Повернути місту справжнє ім’я активісти намагалися ще вісім років тому, але не склалося. І от знов заговорили про перейменування.

Посадовці тільки "за", але кажуть, що процедура надто складна. Після міського обговорення проєкт треба відправити до Верховної Ради. А згодом - переробляти усю документацію. Тож кажуть: перейменовувати місто будуть вже після нашої перемоги.

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