У новому пакеті допомоги США передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow - Politico

Їх можна запускати з моря або суші.

Сполучені Штати Америки можуть передати у наступному пакеті військової допомоги Україні зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням. Вони призначені для перехоплення літаків чи крилатих ракет.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на власні джерела.

"У пакет вперше увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або з суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що українським військовим вдалося переобладнати радянські пускові установки "Бук" для застосування цих американських ракет.

До слова, досі Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземний варіант цих ракет. Натомість американські Військово-морські сили та кілька союзних флотів використовують корабельну версію.

Джерела Politico кажуть, що згода США і Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутнього постачання танків Abrams і Leopard.

Нагадаємо, після рішення Франції надати Україні легкі танки Німеччина заявила, що також "адаптуватиме постачання до потреб на полі бою" в Україні.

Також після розмови президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца стало відомо, що Німеччина передасть Україні свої Marder та Patriot.

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