У новому пакеті допомоги США передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow - Politico

Їх можна запускати з моря або суші.
Сполучені Штати Америки можуть передати у наступному пакеті військової допомоги Україні зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням. Вони призначені для перехоплення літаків чи крилатих ракет.
Про це повідомляє видання Politico з посиланням на власні джерела.
"У пакет вперше увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або з суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що українським військовим вдалося переобладнати радянські пускові установки "Бук" для застосування цих американських ракет.
До слова, досі Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземний варіант цих ракет. Натомість американські Військово-морські сили та кілька союзних флотів використовують корабельну версію.
Джерела Politico кажуть, що згода США і Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутнього постачання танків Abrams і Leopard.
Нагадаємо, після рішення Франції надати Україні легкі танки Німеччина заявила, що також "адаптуватиме постачання до потреб на полі бою" в Україні.
Також після розмови президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца стало відомо, що Німеччина передасть Україні свої Marder та Patriot.
Читайте також:
- Дочекайтеся: Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося дістати у 2022 - Кулеба
- Столтенберг застерігає від недооцінки Кремля: "Путін не змінив плани"
- У Бундестазі звернулись до Шольца щодо танків для ЗСУ: "М'яч перебуває на боці Берліна"