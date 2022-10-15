У новому пакеті допомоги Україна отримає додаткові боєприпаси до HIMARS – Пентагон

Військова підтримка США на суму 725 мільйонів доларів включає понад 200 броньованих позашляховиків Humvee та боєприпаси для РСЗВ HIMARS для Збройних сил України.

Стали відомими подробиці нового пакета військової допомоги, який буде надано Україні за розпорядженням президента США Джо Байдена.

Перелік озброєння опубліковано на офіційному сайті Пентагону.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів вказали, що підтримка на суму 725 мільйонів доларів включає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5 000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);

5 000 одиниць протитанкової зброї;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

стрілецьку зброю та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

медичне обладнання.

У Пентагоні уточнили, що загалом США виділили на безпекову допомогу Україні приблизно 17,6 мільярда доларів від початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, президент США Джо Байден скористався своїми повноваженнями щодо іноземної допомоги і доручив вилучити 725 млн доларів "на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони" для України.

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