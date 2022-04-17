У новому пакеті санкцій Росія може отримати нафтове ембарго — Єрмак

У новому пакеті санкцій Росія може отримати нафтове ембарго — Єрмак

Обмеження можуть торкнутися і банківського сектора.

У шостому пакеті санкцій проти країни-агресора Росії планується нафтове ембарго.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Як стало відомо, ЄС розглядає механізм включення нафти до наступного пакету санкцій проти РФ. Крім того, обмеження можуть торкнутися і банківського сектора — зокрема "Сбербанку" та російської енергетики.

“Я ще раз нагадаю, що у випадку банківського сектору дієвими також будуть санкції проти “Газпромбанку”, який визначений уповноваженим для розрахунків за російський газ”, — наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що Подоляк закликав Європу відправити Росію на фінансово-економічне дно, слідом за крейсером "Москва".

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