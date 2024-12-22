У новому Реєстрі військовслужбовців зберігатимуть дані про родини захисників та цифрові фото

Новий реєстр передбачає запровадження Military ID для кожного військовослужбовця, що полегшить ідентифікацію та спростить отримання необхідних послуг.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12066, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. У ньому міститиметься інформація про військових, членів їхніх родин, співробітників СБУ та розвідки, а також відцифровані зображення обличчя.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

“254 голоси за законопроєкт! Тепер залишився підпис Президента — і розпочнемо реалізацію. Це дозволить створити зручну екосистему послуг для захисників та досягти мети: 90% сервісів для військових у цифровій формі”, — заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Створення реєстру фінансуватиметься за рахунок міжнародних партнерів України, а також інших джерел, передбачених законом.

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Новий реєстр передбачає запровадження Military ID для кожного військовослужбовця, що полегшить ідентифікацію та спростить отримання необхідних послуг. Взаємодія з іншими реєстрами відбуватиметься через ідентифікаційний код платника податків.

За словами Черногоренко, безпека та конфіденційність даних буде гарантована завдяки надійному захисту реєстру.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12066, який передбачає створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту. Його підтримали 254 депутати.