У новому році на фронті вже відбулось 56 бойових зіткнень: головне зі зведення Генштабу

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби, 1 січня на фронті відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 81 авіаційний ударів, зокрема ударними дронами типу “Shahed-136/131”, здійснив 37 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про головні події з передової йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок російських атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Також окупанти сьогодні вчергове атакували Україну, застосувавши 10 "Шахедів". Нашими оборонцям знищено 9 ворожих дронів.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Вовчі та Орімівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Там ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Синьківка та Петропавлівка на карті / Фото: Deepstatemap

Також росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Кучерівки, Чернещиної Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Українські військові на одному з напрямків / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Тут росіяни, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометівь такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Великої Новосілки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області. Тут Сили оборони відбили 3 атаки.

Роботине на карті

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів РФ зазнали Новокаїри, Велетенське та Херсон Херсонської області.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ситуація на лівобережжі

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій. У Генштабі запевнили, що українські воїни й надалі утримують зайняті позиції.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також, ППО знищила 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункт управління противника.

Нагадаємо, медик розповів, як окупанти у Херсоні перед Новим роком жорстоко вбили дитину.

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