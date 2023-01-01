У новому році Україна потребує далекобійних боєприпасів — Генштаб

Україна впродовж 2022 року отримувала від партнерів багато озброєння, яке дозволило зупинити наступ російських окупантів, тепер ЗСУ потребують боєприпасів, щоб уражати агресорів на великій відстані.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Він зазначив, шо Україна отримала від партнерів: танки, бойові броньовані машини різного призначення, РСЗВ, артилерійські системи та міномети, ЗРК, вертольоти, БПЛА, боєприпаси до артсистем, засобів ППО, бойових машин, танків, стрілецької зброї, дрони-камікадзе, засоби контрбатарейної артилерійської боротьби, протитанкові ракетні комплекси, автомобілі, санітарно-евакуаційна техніка різних модифікацій, евакуаційні машини, патрульні катери, пально-мастильні матеріали, продовольство (у тому числі сухі пайки), бронежилети, шоломи кулезахисні, медичне обладнання та устаткування, польовий госпіталь Assorted MSF Hospital.

Громов зазначив, що ця зброя допомогла українським воїнам зупинити наступ російських загарбників та звільнити велику частину окупованих територій.

Громов зазначив, що українські військові вдячні за допомогу міжнародним партнерам, але зазначають, що наразі потребують подальшого нарощування обсягів та розширення номенклатури міжнародної технічної допомоги.

Він нагадав, що вже весь світ та російські окупанти добре знають, як горять склади боєприпасів після ураження ракетами HIMARS.

"Тому військове керівництво РФ перемістило якомога далі від лінії зіткнення свої запаси та пункти управління. Своєю чергою, для продовження визволення рідної землі та мінімізації жертв серед цивільного населення України нам украй необхідні боєприпаси, що дозволять уражати важливі обʼєкти противника на великій відстані", - наголосив Громов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що плани президента Росії Володимира Путіна на 2022 рік пішли не так, як він очікував, і рік закінчився ще більшими невдачами для диктатора.

Крім того, раніше ми інформували, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Німеччину та інших союзників постачати більше зброї Україні.

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