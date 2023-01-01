У новорічну ніч 13-річний хлопчик на Херсонщині двічі потрапив під обстріл РФ: його стан важкий (фото)

У Херсоні 13-річний Ярослав двічі потрапив під обстріли окупантів РФ у новорічні свята. Зараз за життя дитини продовжують боротися лікарі.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

Він розповів, що за лічені години до Нового Року, 31 грудня, росіяни атакували Наддніпрянське, що поблизу Херсона. У той момент братик і сестричка поверталися додому і потрапили під кулі росіян.

"Хлопчика у важкому стані госпіталізували до лікарні, де лікарі буквально витягли його з того світу. 1 січня, перші хвилини Нового Року, – російська армія атакує Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав перебував у реанімаційному відділенні. У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило вікна", - пише посадовець.

Хлопчика зараз евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі.

"Через кривавий “руський мир” дитина, яка в ці свята мала радісно розпаковувати подарунки та загадувати бажання, зустріла Новий рік на операційному столі під ворожими обстрілами. Що цим нелюдам зробив 13-річний хлопчик, що вони двічі намагались його вбити. Немає таких слів, щоб описати ненависть та огиду до росіян, які віддали та виконали цей злочинний наказ. Сидіти вам на лаві трибуналу та горіти в пеклі", - підсумував він.

Нагадаємо, російські війська за минулу добу 40 разів обстріляли Херсонську область. А в обласному центрі у новорічну ніч, 1 січня, війська країни-терористки РФ атакували дитячу обласну лікарню. Внаслідок російських обстрілів поранено трьох людей, серед яких двоє дітей: 13-річний хлопчик і 12-річна дівчинка.

По обласній дитячій клінічній лікарні ворог випустив близько 7 снарядів. В лікарні вибито понад 700 вікон.

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