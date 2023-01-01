У новорічну ніч окупанти атакували понад 5 населених пунктів тна Донеччині – зруйнувано будинки

У новорічну ніч росіяни продовжували стріляти на різних ділянках фронту у Донецькій області.

У ніч проти 1 січня армія окупантів продовжувала обстріли населених пунктів Донецької області.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, за його даними, на Волноваському напрямку під вогонь потрапив Вугледар та околиці міста – без жертв.

На Донецькому напрямку напередодні відбувся обстріл приватного сектора Курахового, а вже після півночі росіяни двічі обстріляли Авдіївку з Градів – без постраждавших.

На Горлівському напрямку обстрілу зазнав Торецьк — пошкоджено вісім будинків, інформація про постраждалих не надходила.

Також учора снаряд прилетів до Олексієво-Дружківки Дружківської громади — снаряд не розірвався, руйнувань та жертв немає.

Нагадаємо, у новорічну ніч російські окупанти двічі обстріляли Нікопольщину і поранили 48-річну жінку.

Обстріли Донецької області

У МінТОТ закликають до евакуації мешканців Донеччини – в області залишається щонайменше 200 тис. осіб. Віцепрем'єр-міністрерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук каже, що обов’язков евакуація з Донецької області триває від серпня. Втім, з регіона що виїхало лише 33 тис. осіб, з яких 5 тис. дітей.

22 грудня окупанти обстріляли з РСЗВ Часів Яр – загинула одна людина, ще двоє поранені.

Того ж дня Росія вдарила ракетами по Краматорську на Донеччині.

Читайте також: