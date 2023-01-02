У новорічну ніч в окупованій Макіївці дощенту знищено казарму з “мобіками”: відео

У приміщенні ПТУ, переобладнаного для проживання військових, могло перебувати до 600 мобілізованих росіян.

У ніч проти 1 січня, рівно опівночі, було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії. Загиблих рахують сотнями.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцеві сайти.

Будівля імпровізованої казарми, в якій, за попередньою інформацією, розмістили мобілізованих із Саратовської області, знищена дощенту. Точної кількості загиблих та поранених не називають. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків". За неперевіреною інформацією, щонайменше половина з них загинула.

Місцеві сайти, які підтримують окупантів, нарікають на те, що об'єкт, в якому розмістили "мобіків", був непристосований для безпечного перебування військових, зокрема, не оснащений укриттями.

Там же пишуть, що удару по військовому об'єкту було завдано із РСЗВ HIMARS.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму в селищі Радянське 10 грудня спалахнула масштабна пожежа в будівлі, де розмістили мобілізованих на війну проти України росіян.

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