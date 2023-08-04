У Новоросійську перекинувся великий десантний корабель: його буксують до берега (відео)

Корабель ВМФ Росії виведений із ладу внаслідок атаки дронів на Новосибірськ у п'ятницю, 4 серпня.

Відповідні кадри опублікував у своєму у своєму Telegram кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

"Він ліг на бік, зараз його буксують до берега. Невідомо, чи є це результатом атаки або просто технічної несправності", - йдеться у повідомленні.

Про інцидент повідомив також у Telegram український журналіст Денис Казанський.

"Так просто збіглося так. Дрони звичайно ж ні до чого", - поглузував він.

Корабель вмф Росії перекинувся після атаки дронів на Новосибірськ

Зазначимо, що ЗМІ повідомляють, що у Новоросійську відбулось дві серії вибухів. Перші пролунали біля першої години ночі, а інші через кілька годин.

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