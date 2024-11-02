У NYT оцінили, до чого може призвести втрата українськими військами Торецька

Армія РФ може заблокувати лінію постачання, яка з’єднує українські сили на більшій частині сходу

Втрата позицій у районі Торецька Збройними силами України може перерости у стратегічні втрати в промисловому центрі східної України.

Про це пише The New York Times.

"Почалося б із сусіднього Торецька, де вже точаться міські вуличні бої, а згодом перекинулося б у більш значні та стратегічно цінні міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що просування сюди дозволило б Москві заблокувати лінію постачання, яка з’єднує українські сили на більшій частині сходу, відрізавши їх від важливих медикаментів і боєприпасів.

"Місто на північний захід від позицій бригади, Костянтинівка, особливо важливе, оскільки воно може забезпечити шляхи до інших великих міст, таких як Краматорськ і Слов’янськ, в обхід таких перешкод, як ліси та річки", - пише видання.

Тоді як загарбання там Росією може означати кінець українського контролю над промисловим Донбасом — однією із заявлених цілей пана Путіна на початку вторгнення.

Додамо, експерт оцінив, коли РФ може піти на місто.

Читайте також: