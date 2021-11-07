У Нью-Йорку на Донбасі стартував марафон, до якого можуть приєнатися всі охочі та отримати медаль

У Нью-Йорку на Донбасі стартував марафон, до якого можуть приєнатися всі охочі та отримати медаль

Забіг організували, щоби привернути увагу світу до війни на сході України.

Сьогодні, 7 листопада, у день знаменитого на весь світ Нью-йоркського марафону в США, подібних організували і в українському Нью-Йорку – на передовій на Донбасі.

Участь у забігу взяли п'ятеро - військовий, волонтерка, медик, журналіст та переселенка.

"Пригадую, як уперше почула вибухи. Я дивилась, як вогники бігали туди-сюди над головою, а потім хтось крикнув: "Лягай!". Я навіть не зрозуміла, що мова йде про мене, що саме я маю лягати. Секунд десять роздивлялася навкруги, а потім хтось штовхнув мене ззаду, і я кинулася на землю. В ці хвилини зрозуміла: це серйозно, це війна", — розповіла переселенка, директорка Горлівського інституту іноземних мов Євгенія Бєліцька.

Організатори зазначають, що цим проєктом пропонують людям у всьому світі приєднатись та подолати бігову дистанцію, щоб нагадати про війну на сході України.

"З кожним роком бігові марафони набувають масової популярності, — говорить співзасновниця "Нової пошти" Інна Поперешнюк. — У марафонах "Нової пошти" беруть участь до десяти тисяч людей одночасно. А в Нью-йоркському марафоні — понад п’ятдесят тисяч бігунів з усього світу. Його широко висвітлюють ЗМІ. Однак не всі події привертають таку увагу. Минуло сім років відтоді, як Росія окупувала Крим і розпочала війну на сході України. "Нова пошта" від 2014 року відправила на схід майже 250 тисяч гуманітарних вантажів. Але для українського народу це щоденний марафон на виживання, бігти який без підтримки дуже важко. Саме тому ми заснували нью-йоркський марафон на лінії фронту та назвали його "Марафон, який ніхто не хоче бігти", адже ніхто не хоче війни. Сподіваємося, що світ висловить свою підтримку".

Пробігти марафон можна будь-де та будь-коли, будь-яку відстань. Для цього кожен може зареєструватись на сайті marathonnoonewantstorun.org, а організатори надішлють учасникам стартовий номер з фактами про війну, а також медаль з частинкою використаної гільзи зі сходу України. Участь у забігу безкоштовна.

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