У низці областей оголошували тривогу: Росія атакувала ракетами
Ракети рухалися в сторону Києва.
Російські загарбники в ніч проти 12 серпня обстріляли Україну ракетами.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворог застосував дві ракети, ймовірно балістичні, з півночі.
«Швидкісні цілі на сході Чернігівщини в західному напрямку», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомили, що цілі рухалися з Сумською області у напрямку столиці.
Раніше повідомлялося, що дії Сил оборони України могли стати причиною того, що росіяни вдвічі зменшили кількість ударів дронами-камікадзе «шахед».
Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.