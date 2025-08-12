ТСН у соціальних мережах

Війна
485
1 хв

У низці областей оголошували тривогу: Росія атакувала ракетами

Ракети рухалися в сторону Києва.

Ігор Бережанський
РФ обстріляла Україну

РФ обстріляла Україну / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 12 серпня обстріляли Україну ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог застосував дві ракети, ймовірно балістичні, з півночі.

«Швидкісні цілі на сході Чернігівщини в західному напрямку», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що цілі рухалися з Сумською області у напрямку столиці.

Раніше повідомлялося, що дії Сил оборони України могли стати причиною того, що росіяни вдвічі зменшили кількість ударів дронами-камікадзе «шахед».

Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

