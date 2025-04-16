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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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88
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1 хв

У низці регіонів повітряна тривога через загрозу балістики: у ПС повідомили про ракету на Миколаїв

Ворог обстрілює Україну.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © alerts.in.ua

У низці регіонів в ніч проти 16 квітня була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог запустив ракету в сторону Миколаївської області.

«Ракета через Миколаївщину! Миколаїв — укриття! Ракета повз місто!» — йдеться у повідомленні.

Пізніше моніторингові канали повідомили, що ракета локаційно припинила існування в межах Миколаївської області.

Раніше повідомлялося, що вночі проти 15 квітня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 52 БпЛА типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Дніпрі сталися вибухи. На Дніпропетровщині вже понад годину лунають сирени.

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