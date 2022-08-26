В обстріляному Чаплиному поховали загиблих дітей, а медикам вдалося врятувати всіх постраждалих

Cьогодні у селищі Чаплине попрощалися із двома дітьми, що загинули внаслідок російського обстрілу. Хлопчикам було 6 та 11 років.

Медикам вдалося врятувати усі три десятки потерпілих, які вижили після обстрілу. Серед них - четверо дітей, йдеться в ТСН.

Замість обійстя, де жило подружжя із двома дітьми - лише величезна вирва. З-під завалів дістали матір та старшого 13-річного сина. Батько кинувся шукати меншого - 11-річного Вадима. Разом із сусідами хлопчика врешті знайшов надворі під уламками, дитина загинула.

«Вони його шукали там, де яма. А його відкинуло. Хіба так можна?! Це ж мирні люди», - розповідають сусіди.

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Ще один шестирічний хлопчик загинув внаслідок рашистської атаки в іншій родині. «В громаді загинуло двоє дітей. Одному 11, другому - 6. Батьки зараз не знайдуть собі місця. І ми не знаємо, як їх заспокоїти. Але ми зробимо все, щоб відновити їхнє життя, їхні будівлі», - каже голова сільради Микола Карнаух.

Численні удари з різних видів зброї по селищу протягом кількох годин. Росіяни били по вулицях та залізничній станції. «Застосування такої високоточної зброї, як «Іскандер», свідчить про те, що це був навмисний акт терору. Через цю станцію здійснюється евакуація людей з Покровська Донецької області до Львова», - каже голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок удару загорілися п’ять пасажирських вагонів та авто біля станції. Там саме їхала родина вимушених переселенців з Донеччини. «Батьки загинули. Дитина 2005 року була викинута на автошлях, де її знайшов голова територіальної громади та передав до карети швидкої», - розповідають рятувальники.

Загалом загинуло 25 людей, з них - троє залізничників. Поранену провідницю вибуховою хвилею відкинуло на пів сотню метрів від потяга. Її та ще тридцятьох поранених рятують лікарі, зокрема й чотирьох дітей. «Це черепно-мозкові травми, переломи кінцівок, велика кількість мінно-вибухових поранень як м’яких тканин, так і кісток. Є опікові травми», - кажуть лікарі.

Два будинки зруйновані вщент, ще понад тридцять серйозно ушкоджені. Загалом, за даними сільради, постраждали зо дві сотні обійсть. «Стіни цілі, а от даху немає, дверей, вікон немає», - показують люди.

Жителі селища намагаються відновити понівечені оселі та допомогти сусідам, в яких знищені будинки. І чекають на повернення поранених.

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