У Одеській області пролунали вибухи: в одному з міст зникло світло

Вибухи пролунали на Одещині

У ніч проти 29 жовтня в місті Подільськ Одеської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Як повідомляють кореспонденти Суспільного, після цього в місті зникло світло.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 02:02. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників із Чорного моря в бік Одещини.

О 02:17 було зафіксовано рух БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей — курсом на північ. Уже о 03:37 у Подільську пролунали щонайменше п’ять вибухів.

Журналісти повідомили, що після вибухів у місті зникло світло.

Раніше повідомлялося, що Київ може залишитися без тепла, води та світла на тривалий час через атаки на енергетику.

Ми раніше інформували, що Черкащина опинилася під нічним ударом російських БпЛА, що цілили по критичній інфраструктурі.