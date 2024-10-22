У одній із ворожих частин окупованого Луганська чоловіки масово зникають за декілька днів після прибуття: що відомо

Зв’язок із бойовиками-новобранцями втрачається, у середньому, за дві-три доби, тобто після першого бойового завдання.

У ворожій військовій частині, що базується у тимчасово окупованому Луганську, чоловіки масово зникають за декілька днів після прибуття.

Про це повідоми у Telegram начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Йдеться про "123-ю окрему гвардійську мотострілецьку ордена доблесті бригаду імені героя радянського союзу климента ворошилова", яку раніше іменували "другою бригадою народної міліції лнр". Зв’язок із новобранцями втрачається, у середньому, за дві-три доби, тобто після першого бойового завдання", – написав він.

Лисогор додав, що членам родини з цього приводу не надають жодної інформації. Багато хто не має навіть повідомлення щодо загибелі чи зникнення безвісти того чи іншого російського бойовика.

Раніше у російському Красноярську, ймовірно, ліквідували військового злочинця Сергія Конкеєва. Повідомляється, що його усунули партизани руху проти путінізму "Екстреміст".

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