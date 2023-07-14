"У одного з 12-ї роти "бачок потік", почав по наших х@@@рити": окупант - про критичний психологічний стан солдатів РФ

Російський військовослужбовець розповідає про критичний психологічний стан солдатів РФ. Каже, що вони настільки пригнічені, що вже стріляють по своїх.

Телефонну розмову окупанта перехопило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило відповідний аудіозапис.

"У одного з 12-ї роти "бачок потік", почав по наших х@@@рити", - каже окупант.

У ГУР підкреслюють, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, у Мережі опублікували відео, яке демонструє інтелектуальних рівень солдатів "другої армії світу". Завзятий низькорослий воїн намагався зарядити міномет, запихаючи снаряд не тим боком.

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