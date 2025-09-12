"Контракт 18-24": вперше склали присягу дівчата

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка прийняла присягу сьомого набору за програмою «Контракт 18-24». Вперше серед новобранців є дівчата, які служитимуть операторами безпілотних літальних апаратів.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

У липні програму «Контракт 18-24» було розширено, дозволивши служити в ній операторам дронів. Для цієї спеціальності контракт укладається на два роки, а не на один, як для інших посад.

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Серед новоприбулих чоловіків є ті, хто обрав спеціальність оператора БПЛА, а також ті, хто служитиме на традиційних піхотних посадах.

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

18-річний Олександр розповів, що його мотивація — це захист країни, і він обрав спеціальність розвідника. 21-річний Данило йде на оператора БПЛА, бо цей напрям швидко розвивається і є цікавим для нього.

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

