ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
2 хв

"Контракт 18-24": вперше склали присягу дівчата

92 бригада прийняла сьомий набір «Контракту 18-24».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Сьомий набір «Контракту 18-24».

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка прийняла присягу сьомого набору за програмою «Контракт 18-24». Вперше серед новобранців є дівчата, які служитимуть операторами безпілотних літальних апаратів.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

У липні програму «Контракт 18-24» було розширено, дозволивши служити в ній операторам дронів. Для цієї спеціальності контракт укладається на два роки, а не на один, як для інших посад.

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Серед новоприбулих чоловіків є ті, хто обрав спеціальність оператора БПЛА, а також ті, хто служитиме на традиційних піхотних посадах.

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

18-річний Олександр розповів, що його мотивація — це захист країни, і він обрав спеціальність розвідника. 21-річний Данило йде на оператора БПЛА, бо цей напрям швидко розвивається і є цікавим для нього.

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сьомий набір «Контракту 18-24». / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання загинув військовий, активний діяч громадської організації PLAI Володимир Подолян. Це сталося 6 вересня. Володимир був одним із творців фестивалів Ticket to the Sun та Air Гоголь Fest, організовував культурні події у Вінниці, а після під час повномасштабного вторгнення долучився до лав захисників.

Окупаційні війська РФ прагнуть оточити підрозділи українських Збройних сил у Покровську і Костянтинівці Донецької області. Після встановлення контролю над трасою Покровськ — Костянтинівка саме Костянтинівка стала одним з основних напрямків наступу окупаційних військ.

Дата публікації
Кількість переглядів
168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie