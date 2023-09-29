У окупантів на Запоріжжі може статися колапс: експерт пояснив, на що це може вплинути

В Запорізькій області можливий колапс російської оборони окупантів. По кремлівським соцмережам пройшла хвиля панічних криків щодо Вербового.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

“По російським Z-телегам хвилею мчать деякі панічні крики щодо Вербового, що й не дивно, з урахуванням того, які там зараз роблять просування СОУ. Але, в той час, як увага російських ура-патріотів привертається до Вербового, повністю ігнорується Новопрокопівка. І це теж не дивно”, - розповідає Коваленко.

За його словами, Вербове - це важливе село на межі першої та другої лінії оборони, звільнення якого відкриє українським військовим вихід відразу в кількох напрямках.

“Але все ж таки, воно знаходиться дещо осторонь від траси 0408, яка веде прямо до Токмака. Ну, як прямо... через Новопрокопівку, Ільченкове та Солодку Балку. І нюанс цієї, умовно, агломерації сів у тому, що звільнення Новопрокопівки робить абсолютно безглуздим утримання окупантами Ільченкова та Солодкої Балки. І якщо вони не стадо суїцидників, то після звільнення Новопрокопівки мають по автобану 0408 поспішати до Токмака”, - додав експерт.

Він також підкреслив, що в колапсі цієї локації командування РОВ намагається відвернути увагу від стану справ на дуже важливій трасі, на стан справ на важливому, але все ж таки дещо віддаленому селі.

“Вершини Запорізького трикутника Новопрокопівка-Вербове-Очеретувате починають обсипатися”, - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, що росіяни не мають ресурсу захопити Роботине знову ― і Сили оборони можуть розширювати звільнену ділянку для того, щоб певніше йти в напрямку Токмака.