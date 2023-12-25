У окупантів спостерігаються проблеми з китайськими багі Desertcross 1000-3: в чому їхній недолік

Окупанти замовили дві тисячі одиниць такого китайського транспорту.
У російських окупантів проблеми з гумою на китайських багі Desertcross 1000-3 виробництва AODES.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.
Як зазначається, китайські багі Desertcross 1000-3 російські окупанти замовили у кількості понад дві тисячі одиниць.
“Нахвалюють їх російські пропагандисти, аж із трусів вистрибують, але є нюанс. Гума якась у них надто чутлива. Навантаження з українського бездоріжжя взагалі не тримає. А заміна – це логістика”, - наголосив Олександр Коваленко.
Нагадаємо, що після президентських "виборів" у Росії в березні 2024 року, коли Володимир Путін знову очолить країну, відбудеться старт нової наступальної операції окупантів в Україні.
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